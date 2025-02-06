'Мать всех бомб': США передадут Израилю мощнейшее неядерное оружие для противостояния Ирану – Bild

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о поставках Израилю GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), известной как "Мать всех бомб". Это – одна из самых мощных неядерных авиабомб в мире.

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Ранее все лидеры Соединенных Штатов (от Джорджа Буша до Джо Байдена) отказывались передавать Израилю это оружие, опасаясь эскалации. Трамп впервые дал зеленый свет на снабжение израильских ВВС бомбами GBU-43/B MOAB, передает немецкое издание Bild.

Журналисты считают, что такой шаг может изменить баланс сил в регионе.

Massive Ordnance Air Blast означает "тяжелый боеприпас фугасного действия", но в обиходе аббревиатуру MOAB нередко расшифровывают как Mother of All Bombs – "Мать всех бомб".

Разработанное в 2002-2003 годах, это оружие предназначалось для поражения больших площадей и подземных укреплений противника. Это означает потенциальную угрозу расположенным глубоко под землей иранским ядерным объектам.

Основные характеристики MOAB

Размеры и вес: длина бомбы составляет 9,17 м, диаметр – 102,9 см, а вес – 9 797 кг, из которых 8 400 кг приходится на взрывчатое вещество H-6 (смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка).

Сила взрыва эквивалентна 11 тоннам тротила, или 46 ГДж. Радиус поражения составляет около 140 метров, а частичные разрушения возможны на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Система наведения: MOAB оснащена спутниковой системой наведения GPS, обеспечивающей высокую точность.

Способ доставки: из-за больших размеров и веса, бомба сбрасывается с военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules, поскольку стандартные бомбардировщики не приспособлены для ее перевозки. Бомба выгружается через грузовой люк на специальной платформе с использованием парашюта стабилизации.

Интересно, что GBU-43/B MOAB была разработана в сжатые сроки – всего за девять недель в 2003 году, чтобы быть готовой к операции "Свобода Ирака" (во время этой войны ее так и не применили).

Из-за ограниченности ресурсов при разработке, бомбу покрасили в зеленый цвет, поскольку это была единственная доступная краска в нужном количестве на тот момент.

Кстати, в Bild предполагают, что жесткая политика Трампа связана с сообщениями о якобы планах иранских спецслужб ликвидировать президента США.

"Если они это сделают, их просто сотрут с лица земли", – предупреждал Трамп, подчеркивая, что уже дал распоряжения на случай нападения.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, ранее Дональд Трамп отменил одно из недавних решений своего предшественника Джо Байдена. Оно касалось передачи Израилю 900-килограммовых авиабомб MK-84.

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