Иран ищет ускоренный способ производства ядерного оружия: в NYT раскрыли, что узнала разведка США

По информации разведки США, Иран ищет ускоренный способ производства ядерного оружия. Данные были собраны в последний период работы администрации Джо Байдена и переданы группе национальной безопасности американского президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Известно, что иранские инженеры и ученые в области вооружений ищут выход, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за короткое время.

Официальные лица сообщают, что Иран по-прежнему находится на пороге ядерных возможностей. После выхода администрации Трампа по ядерному соглашению 2015 года страна возобновила производство урана и накопила достаточно материала для создания, по меньшей мере, четырех ядерных боеголовок.

В то же время этого пока недостаточно для непосредственного изготовления оружия, а новые данные свидетельствуют о шагах, которые Тегеран еще предстоит сделать, чтобы превратить топливо в боезаряды. Ожидается, что эти доказательства станут ключевой темой обсуждения между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе их встречи. Сам Трамп заявил, что не намерен спешить с прямой конфронтацией с Ираном и, вероятно, настроен на переговоры.

"Надеюсь, это можно решить, не беспокоясь об этом. Было бы здорово, если бы это можно было решить без необходимости делать следующий шаг. Надеюсь, Иран заключит соглашение", – подчеркнул республиканец.

В то же время иранский эксперт рассказал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан может не знать о том, над чем работает Корпус стражей исламской революции, готовя ядерный вариант.

"Президент Пезешкиан и министерство иностранных дел Ирана, вероятно, ничего не знают о внутренних ядерных обсуждениях режима", – сказал он.

Американские официальные лица уже давно утверждают, что Иран прекратил свою программу по созданию ядерного оружия еще в 2003 году после вторжения США в Ирак. В то же время иранские власти настаивают, что их ядерная деятельность носит исключительно гражданский характер.

Однако доказательства свидетельствуют о давних намерениях Тегерана по разработке ядерного оружия. В частности, документы, похищенные Израилем во время спецоперации на складе в Тегеране в 2018 году, подробно описывали технические аспекты этих усилий. Если Иран решит изменить курс и приступить к созданию ядерного оружия, западные эксперты оценивают, что ему понадобятся только считанные дни для обогащения урана до 90% – уровня, необходимого для изготовления боеголовок.

В настоящее время страна уже накопила достаточно урана, обогащенного до 60% для производства четырех-пяти ядерных зарядов. Однако обогащение урана до уровня, пригодного для ядерного заряда, само по себе не означает, что Иран сможет быстро изготовить ядерное оружие.

Многие годы американские официальные лица заявляли, что для создания боеголовки, способной к установке на баллистическую ракету, понадобится от года до 18 месяцев. Некоторые израильские аналитики оценивали этот срок более чем в два года. При этом в США считают, что Тегеран имеет достаточные знания для изготовления более примитивного ядерного оружия, которое можно было бы создать значительно быстрее, чем более сложные проекты, рассмотренные ранее Ираном.

В то же время такое оружие было бы громоздким, не пригодным для оснащения баллистических ракет и значительно менее надежным, чем современные образцы. Хотя непосредственной угрозы ее создание не несет, США считают, что Тегеран может изготовить, опробовать и представить миру это устройство как доказательство обретения ядерного статуса.

Напомним, по словам главы МАГАТЭ, Иран ускоряет процесс обогащения урана до уровня, близкого к оружейному. Такие действия являются частью ранее анонсированного плана Ирана по увеличению обогащения до 60%. В частности, западные государства назвали этот шаг серьезной эскалацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября 2024 года во время ракетного удара по Ирану одной из целей израильской армии стал исследовательский центр ядерного оружия. Сверхсекретный объект Иран использовал для разработки ядерного оружия.

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