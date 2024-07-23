'Вызывает беспокойство': в США заявили, что внимательно следят за сотрудничеством России и КНДР

Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать за развитием взаимодействия между государством-агрессором Россией и КНДР. Отношения между странами вызывают в Вашингтоне беспокойство.

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Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 22 июля, передает Укринформ. По его словам, отслеживается сотрудничество Москвы и Пхеньяна, в частности, в контексте военной помощи со стороны КНДР российской агрессии против Украины.

"Мы продолжаем следить за отношениями этих стран", – сказал чиновник Пентагона, комментируя встречу замминистра обороны России Алексея Криворучко с главой Северной Кореи Ким Чен Ином.

По словам Райдера, это вызывает беспокойство, учитывая, что "Северная Корея фактически способствует продолжению российской незаконной оккупации Украины путем материальной и моральной поддержки РФ".

По данным издания The Washington Post, за полгода Северная Корея могла поставить России 1,6 млн артиллерийских снарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия могла получить в период с августа 2023 по январь 2024 года.

Напомним, 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает взаимную военную помощь при агрессии против одного из участников.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия якобы "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, КНДР назвала декларацию саммита НАТО, осуждающую передачу КНДР оружия в Россию, незаконным документом. Также страна пригрозила, что готова усилить решительное стратегическое противодействие Соединенным Штатам и НАТО.

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