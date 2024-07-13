КНДР назвала декларацию саммита НАТО 'незаконным документом': прозвучали угрозы

Северная Корея назвала декларацию саммита НАТО, которая осуждает передачу КНДР оружия в Россию, незаконным документом. Также КНДР пригрозила, что готова усилить решительное стратегическое противодействие Соединенным Штатам и НАТО.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA. В частности, в Северной Корее заявляют, что "США и НАТО представляют самую серьезную угрозу глобальному миру и безопасности".

В министерстве иностранных дел КНДР отметили, что "решительно осуждают и отвергают декларацию", назвав ее "незаконным документом, нарушающим законные права независимых суверенных государств и разжигающим новую холодную войну и военное противостояние в глобальном масштабе".

В Пхеньяне традиционно обвинили Соединенные Штаты и НАТО в сговоре с целью уничтожения Северной Кореи, а также повторили тезис российской пропаганды о том, что Альянс разрушил среду безопасности в Европе своей политикой расширения на восток.

"Мы предупреждаем, что стратегия глобализации НАТО, которой придерживаются Соединенные Штаты, может создать опасность мировой войны… КНДР не пропустит столь серьезную угрозу и будет тщательно сдерживать агрессию и войну посредством мощного уровня стратегического противодействия и защищать мир и безопасность в регионе и остальном мире", – заявили в северокорейском МИД.

Ранее сообщалось, что содействие страны-агрессора России в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи является вызовом глобальной безопасности, в частности стран Североатлантического альянса. В ответ НАТО предлагает более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее тоталитарный режим КНДР призвал сформировать по всей Азии так называемый антизападный союз. В Северной Корее выдали, что таким образом якобы прилагаются усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в остальном мире".

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