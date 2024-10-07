Израиль ударил по штаб-квартире разведки 'Хезболлы' в Бейруте и по складам с оружием. Фото и видео

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по объектам группировки "Хезболла" в Ливане. Был поражен разведывательный штаб террористов в Бейруте.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном канале ЦАХАЛ в Telegram. Кроме того, израильская авиация ударила по складах с вооружением "Хезболлы".

В сети публиковали кадры сильных взрывов в районе Дахие в Бейруте, после которых на месте вспыхнули сильные пожары и вспышки, вероятно, в результате детонации вооружения.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что за последние несколько часов авиация нанесла удары по оружейным складам "Хезболлы", тоже в районе Бейрута. После ударов "были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия".

"Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие в районе жилых зданий в самом центре города Бейрут, подвергая опасности население в этом районе", – написали израильские военные.

Кроме того, указывается, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты террористической инфраструктуры, командный центр и пусковую установку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 3 октября Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по южному пригороду Бейрута, направленный на подземный бункер "Хезболла". В результате атаки был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин. Он успел побыть главарем террористов всего 48 часов.

– Поздно вечером 5 октября Израиль снова нанес удары по южному пригороду Бейрута. Целями были склады оружия и другие объекты инфраструктуры "Хезболлы".

– В Израиле подчеркнули, что бои на юге Ливана будут расширяться, если возникнет такая необходимость. Но сейчас Израиль намеревается завершить их как можно быстрее, в течение всего нескольких недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!