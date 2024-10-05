Обнаружили большие запасы оружия: ЦАХАЛ сообщил о ликвидации более 400 боевиков 'Хезболлы'

В Армии обороны Израиля подсчитали, что по состоянию на субботу, 5 октября, они ликвидировали уже более 400 боевиков "Хезболла" во время наземных операций на юге Ливана. Они погибли как во время авиаударов, так и в результате боев с войсками ЦАХАЛа.

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Среди ликвидированных боевиков было много полевых командиров, ответственных за разные региональные подразделения и населенные пункты на юге Ливана. Об этом пишет The Times of Israel.

В ЦАХАЛ отмечают, что их наземная операция в Ливане – это "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды" с целью уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" в приграничной зоне, особенно в населенных пунктах, прилегающих к Израилю, чтобы жители севера могли вернуться в свои дома.

В настоящее время рейды сосредоточены на очагах "Хезболлы" в селах на юге Ливана, где израильские войска уже обнаружили огромное количество оружия боевиков.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что операции на юге Ливана будут расширяться, если возникнет такая необходимость. Но сейчас, как и раньше, Израиль намерен завершить их как можно скорее, даже в течение нескольких недель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля в ночь на 3 октября нанесла массированный удар по южному пригороду Бейрута в Ливане. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболла".

– Во время него был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин. Стоит отметить, что он успел побыть вожаком террористов всего 48 часов.

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