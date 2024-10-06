Израиль ударил ракетами по ячейкам 'Хезболлы' в Бейруте. Видео

Армия обороны Израиля поздно вечером 5 октября вновь призвала гражданских покинуть территорию, окружающую три объекта террористической группировки "Хезболла" в южном пригороде Бейрута. После этого по указанному району Ливана были нанесены авиаудары.

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Как сообщают журналисты с места, интенсивные удары авиации ЦАХАЛ пришлись по шиитскому кварталу Дахия в Бейруте. Постройки "Хезболлы" "фактически сносится дом за домом", говорят очевидцы.

Что интересно: на нескольких видео из Бейрута можно слышать, как смеются жители города, наблюдая за бомбежкой "Хезболла". Это лишь подтверждает, что шииты в Ливане не составляют подавляющее большинство.

В Армии обороны Израиля заявили, что "продолжают кампанию по уничтожению "Хезболлы" в Ливане. Последние удары, которые можно увидеть на этих видео, "нацелены на командные центры, хранилища оружия, туннели и т.д.", отмечают в ЦАХАЛ.

Согласно официальному сообщению Армии обороны Израиля, с начала наземных операций в Ливане ЦАХАЛ уничтожил не менее 440 оперативников-террористов "Хезболлы".

Глава штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герцы Галеви заявил, что Израиль "должен и будет продолжать оказывать давление на "Хезболлу" без облегчения и без возможности для передышки".

Также в ЦАХАЛ заявили, что удары были "точными, потому что базировались на данных разведки".

Как сообщал OBOZ.UA, чиновники в Израиле подчеркнули, что бои на юге Ливана будут расширяться, если возникнет такая необходимость. Но сейчас Израиль намеревается завершить их как можно быстрее, в течение всего нескольких недель.

Напомним, что Армия обороны Израиля в ночь на 3 октября нанесла массированный удар по южному пригороду Бейрута в Ливане. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболлы".

В ходе указанного удара был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин. Стоит добавить, что он успел побыть вожаком террористов всего 48 часов.

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