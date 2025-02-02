Вторая фаза соглашения по сектору Газа: в Нетаньяху назвали дату начала переговоров

В понедельник, 3 февраля, в Вашингтоне стартуют переговоры по второму этапу соглашения между Израилем и ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с американским посланником Стивом Виткоффом.

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Стороны намерены обсудить условия дальнейшего прекращения огня и ситуацию с остающимися в секторе Газа израильскими заложниками. Об этом сообщает Times Of Israel.

Нетаньяху вылетает в США уже в воскресенье. Кроме переговоров с Виткоффом, у него также встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

После обсуждений в Вашингтоне Виткофф поговорит с официальными лицами Египта и Катара – стран, уже более 15 месяцев выступающих посредниками между Израилем и ХАМАС при поддержке США.

Предварительное соглашение о прекращении огня было заключено в прошлом месяце. Она предусматривает поэтапную остановку боевых действий и обмен заложниками. В рамках первой фазы ХАМАС освободил 18 израильских пленных в обмен на находившиеся в израильских тюрьмах сотни палестинцев.

Однако более 70 человек все еще остаются в плену в секторе Газа. Именно их увольнение станет ключевой темой переговоров в Вашингтоне.

Следует отметить, что в субботу, 1 февраля, боевики ХАМАС освободили еще троих заложников и передали их Израилю. Это 65-летний Кит Сигаль, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас – они провели в неволе 484 дня.

Напомним: в городе Джебалия на севере сектора Газа 30 января начался новый обмен заложников террористов ХАМАС на палестинских заключенных. Первой была уволена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер. Также должны были быть освобождены Арбель Ехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, захваченных боевиками 7 октября 2023 года.

Однако Израиль сразу прекратил обмен. Это произошло из-за хаоса, который ХАМАС устроил во время освобождения заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января боевики ХАМАС объявили список израильских заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 1 февраля, в рамках соглашения о перемирии. Их родные были информированы об этом, а Израиль принял список ХАМАС

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