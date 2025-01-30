В секторе Газа началось третье освобождение заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

В городе Джебалия на севере сектора Газа 30 января проходит новый обмен заложников террористов ХАМАС на палестинских заключенных. Первой была освобождена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер. Также должны быть освобождены Арбель Йехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, которые были захвачены боевиками 7 октября 2023 года.

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В ХАМАС в свою очередь ожидают, что Израиль освободит 110 жителей Палестины, содержащихся в израильских тюрьмах. Как пишет BBC, Агам Бергер передали Красному Кресту, а тот передал ее израильским военным в Газе. Она уже находится в Израиле.

Утром колонна с заложницей пересекла границу.

Перед освобожденим боевики ХАМАС вытащили 20-летнюю девушку на сцену и вручили ей пакет с "напоминаниями" о времени, проведенном в заключении.

Бергер была одной из похищенных ХАМАС женщин, проходивших обязательную военную службу на базе в нескольких сотнях метров от Газы.

Гражданские Арбель Йехуд и Гади Мозес были похищены из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа. Арбель удерживала группировка "Исламский джихад".

СМИ сообщали, что у Йехуд есть также гражданство Германии.

Это уже третий подобный обмен с момента начала действия соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, которое было заключено 17 января между Израилем и ХАМАС. В результате предыдущих обменов были освобождены семь израильских заложников.

По последним данным, в Газе остаются 89 заложников, похищенных боевиками 7 октября 2023 года. Предположительно, несколько десятков из них мертвы.

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