В секторе Газа началось третье освобождение заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
В городе Джебалия на севере сектора Газа 30 января проходит новый обмен заложников террористов ХАМАС на палестинских заключенных. Первой была освобождена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер. Также должны быть освобождены Арбель Йехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, которые были захвачены боевиками 7 октября 2023 года.
В ХАМАС в свою очередь ожидают, что Израиль освободит 110 жителей Палестины, содержащихся в израильских тюрьмах. Как пишет BBC, Агам Бергер передали Красному Кресту, а тот передал ее израильским военным в Газе. Она уже находится в Израиле.
Утром колонна с заложницей пересекла границу.
Перед освобожденим боевики ХАМАС вытащили 20-летнюю девушку на сцену и вручили ей пакет с "напоминаниями" о времени, проведенном в заключении.
Бергер была одной из похищенных ХАМАС женщин, проходивших обязательную военную службу на базе в нескольких сотнях метров от Газы.
Гражданские Арбель Йехуд и Гади Мозес были похищены из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа. Арбель удерживала группировка "Исламский джихад".
СМИ сообщали, что у Йехуд есть также гражданство Германии.
Это уже третий подобный обмен с момента начала действия соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, которое было заключено 17 января между Израилем и ХАМАС. В результате предыдущих обменов были освобождены семь израильских заложников.
По последним данным, в Газе остаются 89 заложников, похищенных боевиками 7 октября 2023 года. Предположительно, несколько десятков из них мертвы.
Дополняется...