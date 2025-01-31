В ХАМАС предоставили Израилю список заложников, которые будут освобождены 1 февраля: подробности

Боевики ХАМАС объявили список израильских заложников, которых должны освободить в субботу, 1 февраля, в рамках соглашения о перемирии. Во время четвертого раунда обмена Израилю будут переданы 54-летний Офер Кальдерон, 65-летний Кит Сигел и 35-летний Ярден Бибас.

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Их родные уже проинформированы, а Израиль принял список ХАМАС, сообщает The Times of Israel. Известно, что Кит Сигел имеет гражданство США, а Офер Кальдерон – гражданин Франции.

Ярден Бибас, его жена Шири и дети Ариэль и Кфир были похищены из кибуца Нир-Оз. Кфиру было десять месяцев, а Ариэль – четыре года.

Ярден был ранен во время похищения, очевидцы видели, как его похищали в Газу отдельно от жены и детей. В плену его держали также отдельно от семьи.

А в ноябре 2023 года в ХАМАС заявили, что мать и дети убиты "из-за израильского удара по сектору Газа".

В ЦАХАЛ сообщили, что не нашли подтверждения этой информации. Израиль не подтвердил смертей жены и детей Ярдена, но выразил "серьезную обеспокоенность" их судьбой.

Ранее на этой неделе Израиль потребовал, чтобы ХАМАС сообщил о состоянии Шири и двух маленьких мальчиков, которые есть в списке из 33 заложников, освобождаемых на первом этапе соглашения о прекращении огня с заложниками.

По соглашению о перемирии, заключенному две недели назад, ХАМАС обязан отпустить в первую очередь гражданских. Но ни в одну из предыдущих групп освобождаемых заложников Шири, Кфир и Ариэль Бибас включены не были.

Кит Сигел, гражданин США родом из Северной Каролины, был взят в плен вместе со своей женой Авивой из кибуца Кфар-Аза во время атаки ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года. Авива была освобождена во время предыдущего прекращения огня в ноябре 2023 года.

Офер Кальдерон, имеющий французский паспорт, был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября вместе с двумя своими детьми, которые были освобождены в ходе предыдущего соглашения о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января состоялся третий обмен заложников ХАМАС на палестинских заключенных. Из плена боевиков была освобождена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер, а также гражданские Арбель Ехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, захваченных 7 октября 2023 года.

Из-за хаоса, который ХАМАС устроил во время освобождения заложников, Израиль приостанавливал освобождение 110 палестинских заключенных, однако впоследствии обмен состоялся.

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