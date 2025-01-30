Израиль прекратил освобождение палестинских заложников: что произошло

В четверг, 30 января, Израиль и ХАМАС начали новый обмен заложниками. Но Израиль его сразу прекратил. Это произошло из-за хаоса, который ХАМАС устроил во время освобождения заключенных.

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Об этом сообщил The Times Of Israel. Израиль в этот раз должен был отдать 110 палестинских заключенных, однако обмен был остановлен.

Боевики ХАМАС передали ЦАХАЛ троих граждан Израиля и пятерых таиландцев. Террористы освободили военнослужащую Агам Бергер, жительницу кибуца Нир Оз Арбель Иегуд и жителя кибуца Нир Оз Гади Мозеса.

Боевики ХАМАС убили родных Иегуд и Мозеса. Во время освобождения их и граждан Таиланда хамасовцы устроили настоящий хаос: они окружили машины Красного Креста с израильскими заложниками, вылезали на крышу и двери автомобилей, окружили самих заложников, толкали их и выкрикивали оскорбления, фотографировали и запугивали.

В знак протеста против такого обращения Израиль жестко отреагировал. Когда палестинские заложники уже были в автобусах и ждали отправки, поступила директива о прекращении обмена.

Израиль обнародовал кадры с Арбель Иегуд. На них видно, как ее боевики пытаются провести сквозь толпу озверевших хамасовцев, на лице Иегуд видны страх и отчаяние.

Израиль заявил, что требует от посредников обеспечить безопасность своим гражданам во время обмена.

Через некоторое время офис премьер-министра Биньямин Нетаньяху сообщил, что получил такие гарантии.

"По требованию премьер-министра Нетаньяху посредники взяли на себя обязательство, что нашим заложникам будет гарантирован безопасный проход во время последующих освобождений", – говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Еврейские СМИ со ссылкой на израильских официальных лиц пишут, что отложенное освобождение заключенных должно начаться около 17:00 по местному времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня, 30 января, на севере сектора Газа в городе Джебалия начался третий обмен заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Первой была освобождена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер.

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