ХАМАС передал Израилю еще трех удерживаемых заложников: семья одного из них все еще остается в плену

В субботу, 1 февраля, боевики ХАМАС освободили еще троих заложников и передали их Израилю. Это 65-летний Кит Сигаль, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас – они провели в неволе 484 дня.

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Последний мужчина был похищен террористами вместе со своей супругой Шири и маленькими сыновьями Ариэлем и Кфиром, тогда им было 32 года, 4 года и 10 месяцев соответственно. Считается, что вся семья Бибаса остается в плену. Об этом пишет The Times of Israel.

ХАМАС заявил, что Шири и два мальчика были убиты в плену. Израиль не подтвердил это заявление, но выразил "серьезную обеспокоенность" их судьбой. Их должны были освободить на первом этапе соглашения, однако ХАМАС не предоставил новой информации о женщине и детях.

Кальдерона и Бибаса передали Международному Комитету Красного Креста в Хан-Юнис на юге Газы в субботу утром, а Сигаля – спустя почти два часа в порту города Газа.

Красный Крест доставил освобожденных заложников к силам ЦАХАЛа и Шин-Бет в Газе, после чего их сопровождали из сектора на военный объект вблизи границы. Там они смогли воссоединиться с членами своих семей и пройти первоначальное медицинское обследование, в том числе психиатрическое.

Отмечается, что их возвращение было гораздо более контролируемым, чем хаос вокруг освобождения в четверг трех израильтян и пяти граждан Таиланда.

Напомним: в городе Джебалия на севере сектора Газа 30 января начался новый обмен заложников террористов ХАМАС на палестинских заключенных. Первой была освобождена 20-летняя военнослужащая армии Израиля Агам Бергер. Также должны были быть освобождены Арбель Ехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, захваченных боевиками 7 октября 2023 года.

Однако Израиль сразу прекратил обмен. Это произошло из-за хаоса, который ХАМАС устроил во время освобождения заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января боевики ХАМАС объявили список израильских заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 1 февраля, в рамках соглашения о перемирии. Их родные были проинформированы об этом, а Израиль принял список ХАМАС,

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