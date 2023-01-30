"Все варианты на столе": Блинкен ответил, могут ли США начать военные действия против Ирана
Правительство США не исключает военных действий против Ирана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. Однако предпочтительным способом заставить режим Тегерана уступить по-прежнему являются переговоры.
Об этом заявил секретарь американского Госдепа Энтони Блинкен, которого цитирует Welt. Немецкое издание отмечает, что Иран приближается к порогу, за которым обогащенный уран может стать ядерным оружием.
Комментируя эту тему во время поездки на Ближний Восток, госсекретарь Штатов ответил журналистам, что "все варианты остаются на столе" в вопросе по недопущению ядерного вооружения Тегерана.
Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но страна отказалась. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".
СМИ отмечают, что переговоры о возрождении Венской ядерной сделки 2015 года между Ираном и Западом зашли в тупик на долгие месяцы. По словам дипломатов, Тегеран заблокировал соглашение незадолго до его заключения. Жестокое подавление недавних протестов в Иране также подорвало доверие к переговорам. ЕС осудил действия аппарата безопасности страны и ввел новые жесткие санкции.
После выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году Тегеран больше не придерживался согласованных в ней ограничений и отказал в доступе инспекторам МАГАТЭ. Ныне он обогащает уран до 60-процентной чистоты. По данным МАГАТЭ, это ненамного ниже 90%, необходимых для ядерного оружия. Тегеран же утверждает, якобы использует свою ядерную программу только в гражданских целях.
"Всего несколько дней назад Штаты завершили крупномасштабные военные учения с Израилем. Это были крупнейшие военные учения, которые они когда-либо проводили вместе. На фоне растущих опасений по поводу ядерной программы Ирана. По словам израильских военных, учения предназначались для противодействия "различным региональным угрозам". После Исламской революции в Иране в 1979 году Израиль считался заклятым врагом страны, и наоборот", – говорится в материале Welt.
Как сообщал OBOZREVATEL, в иранском городе Исфахан к югу от столицы ночью 28 января беспилотники атаковали завод Министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов. Тегеран вынужден был поднять в небо авиацию, также была задействована ПВО, но в Минобороны страны заверили, что атака была "неудачной"
Впоследствии СМИ начали писать о якобы причастности США к атаке на Иран, а сам Тегеран пригрозил местью Израилю. В Пентагоне же заявили, что ВС США не участвовали в ударах по Ирану, а за атакой беспилотников на военный завод в Исфахане, вероятно, стоит Израиль.
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