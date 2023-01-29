Израиль начал спецоперацию? В Иране отреагировали на серию взрывов на военных заводах: последние данные

В иранском городе Исфахан к югу от столицы ночью 28 января беспилотники атаковали завод Министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов. Тегеран вынужден был поднять в небо авиацию, также была задействована противовоздушная оборона.

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После взрывов и звуков пулеметных очередей СМИ писали, якобы Израиль начал спецоперацию против Исламской Республики Иран. В то время как оборонное ведомство заявило, что нападение было "неудачным" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Израиль начал специальную военную операцию внутри Ирана. По информации издания, официальная цель израильской армии – уничтожение военной промышленности Ирана", – писало накануне издание Al Arabiya.

Отмечалось, якобы "большие силы" израильской армии были ведены в город Шхем в Палестинской автономии. А впоследствии они вроде бы вошли уже в третий город.

В то же время Иран поднял в небо боевые самолеты, в Тегеране началась эвакуация иностранных посольств.

"Подключились иранские революционеры. В Джаванроде продолжается интенсивный стрелковый бой. Сообщают о нападении на полицейские участки и базы КСИР (Корпус стражей Исламской революции. – Ред.). Разведывательные самолеты США пересекли границу иранских прокси сил в Сирии", – писали иранские издания.

По данным СМИ, операция началась, когда в Израиле находился глава ЦРУ. Удары были нанесены по заводам по производству ракет и дронов (там были замечены "Шахеды") в пяти различных локациях в Иране.

Пожары вспыхнули на территориях центра производства боеприпасов и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода в районе Шахид Салими и завода по производству оружия.

Взрывы также раздавались на иранской военной базе в Хамадане и Кередже, в некоторых воинских частях. В Хамадане исчез свет, почти по всей стране сообщалось о проблемах с интернетом.

На утро 29 января Минобороны Ирана заявило, якобы повреждение получила "крыша цеха", но в целом атака беспилотников "не привела к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

"Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием минидронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – кратко прокомментировало ситуацию иранское оборонное ведомство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни одна из стран официально не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране. Однако атаки начались сразу после террористических актов в Израиле и в секторе Газы, в результате которых погибли многие израильтяне. Кроме того, 28 января состоялось заседание Кабинета министров Израиля, на котором обсуждали теракты в Иерусалиме.

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