В Иране начали угрожать Израилю местью за ночную атаку на военные объекты

В Иране после ночной атаки на военные объекты пригрозили местью Израилю. В Тегеране винят в ударах беспилотниками по иранским военным заводам премьер-министра Израиля Бенджамена Нетаньяху и "его поддерживаемых Западом союзников-террористов".

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Об этом в своем Twitter написал иранский академик и политический аналитик Сейед Мохаммад Маранди, советник иранской делегации на переговорах по ядерному соглашению. Он подчеркнул, что атака якобы была неудачной, однако "наказание придет и с неудачей".

"Неудачная неделя для режима апартеида и дома, и за рубежом. Однако, несмотря на то, что Нетаньяху и его поддерживаемые Западом союзники-террористы в Северном Ираке потерпели неудачу, последствия будут. Им нужно научиться тому, что наказание приходит и с неудачей", – написал Маранди.

Кроме того, по данным The New York Times, несмотря на то, что официально Иран не выдвигал обвинений из-за ночных атак в чей-либо адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что именно они стоят за атакой.

Журналисты цитируют связанный с КСИР Telegram-канал Sepah Cyberi, где в одном из постов отмечено, что "как показывает опыт, Иран ответит". Авторы публикации пригрозили аналогичным ударом БПЛА по израильским нефтяным танкерам.

"Ждите, пока беспилотные дроны ударят по сионистским нефтяным танкерам", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 января на военные объекты Ирана была совершена атака беспилотниками. В частности, в иранском городе Исфахан был атакован завод министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов.

Кроме того, ночью в Иране вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии, сообщалось также о взрывах на ряде других объектов, связанных с производством оружия и иранской армией.

В Иране по примеру российского минобороны поспешили заверить, что один дрон якобы был сбит комплексом ПВО, а два других – попали в оборонительные ловушки и взорвались.

В то же время в иранских СМИ пишут, что Израиль "начал спецоперацию против Исламской Республики Иран".