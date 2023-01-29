СМИ сообщили о причастности США к атаке на Иран, там указали на Израиль: новые детали

К атаке на военные объекты Ирана, произошедшей в ночь на 29 января, могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль. Пока официально никто ответственности за удары не взял.

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Об этом сообщило издание Al Arabia со ссылкой на источники, однако после распространения в СМИ материал был удален. СМИ отмечали, что военный завод в городе Исфахан беспилотниками атаковали именно американские ВВС, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

Как говорилось в материале, целью удара по складу боеприпасов было якобы "продемонстрировать Ирану и России" готовность США бороться со строительством заводов "по производству и экспорту баллистического оружия".

Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль не имеет никакого отношения к операции, а беспилотники, нацеленные на объекты в Исфахане, предположительно, были запущены с территории Ирана.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США и людей, знакомых с операцией, именно Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку эта страна вместе с США ищут новые способы умерить ядерные и военные амбиции Тегерана.

В то же время, отмечается, что израильские военные отказались от комментариев. Как пишет издание, этот удар знаменует собой первую известную атаку, совершенную Израилем во время нового ультраправого коалиционного правительства во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, санкционировавшим серию смелых операций в Иране, когда в последний раз занимал этот пост с 2009 по 2020 год.

Между тем, отмечается, что США давят на Израиль, чтобы он больше помогал Украине в войне с Россией, особенно сейчас, когда Тегеран предоставляет Москве сотни беспилотников, которые используются для нападения на Украину. Израиль отказался направить Украине прямую военную помощь, которая, как предупреждали российские политики, может поставить под угрозу отношения Израиля с Москвой.

Как говорится в материале, ожидается, что новое правительство господина Нетаньяху не будет оказывать Украине прямую военную поддержку. Но, по всей вероятности, он продолжит наносить тайные удары по ядерной и военной программе Ирана. Удары усугубляют способность Ирана помогать государству-террористу России в войне против Украины.

Напомним: минувшей ночью в Иране раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Обошлось без жертв и пострадавших. Центр, принадлежащий Министерству обороны Ирана, атаковали беспилотники.

Несмотря на то, что официально Иран не выдвигал обвинений из-за ночных атак в чей-либо адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что именно они стоят за атакой.

В Иране пригрозили местью Израиля. В Тегеране винят в ударах беспилотниками по военным заводам Ирана премьер-министра Израиля Бенджамена Нетаньяху и "его поддерживаемых Западом союзников террористов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью в Иране вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии, сообщалось также о взрывах на ряде других объектов, связанных с производством оружия и иранской армией;

– после взрывов и звуков пулеметных очередей иранские СМИ писали, что Израиль начал спецоперацию против Исламской Республики Иран. В то время как оборонное ведомство заявило, что нападение было "неудачным".

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