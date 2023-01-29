В Иране беспилотники атаковали центр производства боеприпасов в Исфахане. Видео

В Иране в ночь на воскресенье раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщают местные СМИ.

Факт взрыва подтвердил заместителя по вопросам политики и безопасности Мухафаза Исфахан.

По словам очевидцев, одновременно со взрывом в небе был замечен дрон, а после – сработали системы ПВО Ирана. Отмечается, что именно беспилотники атаковали центр, принадлежащий Министерству обороны Ирана.

По словам Исфахана, в результате этого инцидента жертв нет.

Напомним, Иран поставляет свои ударные беспилотники России, чтобы последняя наносила удары по мирным городам и инфраструктуре Украины. Органы украинского следствия и прокуратуры собрали достаточно информации, подтверждающей соучастие Тегерана в кровопролитной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери считает, что утверждение о применении иранских дронов-камикадзе против Украины является доказательством "эффективности" этих БПЛА. В то же время он заявил, что "многие из этих утверждений могут быть ошибочными".