В Иране беспилотники атаковали центр производства боеприпасов в Исфахане. Видео
В Иране в ночь на воскресенье раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщают местные СМИ.
Факт взрыва подтвердил заместителя по вопросам политики и безопасности Мухафаза Исфахан.
По словам очевидцев, одновременно со взрывом в небе был замечен дрон, а после – сработали системы ПВО Ирана. Отмечается, что именно беспилотники атаковали центр, принадлежащий Министерству обороны Ирана.
По словам Исфахана, в результате этого инцидента жертв нет.
Напомним, Иран поставляет свои ударные беспилотники России, чтобы последняя наносила удары по мирным городам и инфраструктуре Украины. Органы украинского следствия и прокуратуры собрали достаточно информации, подтверждающей соучастие Тегерана в кровопролитной войне.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери считает, что утверждение о применении иранских дронов-камикадзе против Украины является доказательством "эффективности" этих БПЛА. В то же время он заявил, что "многие из этих утверждений могут быть ошибочными".
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