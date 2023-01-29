В Пентагоне заявили, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану

В ударах по Ирану в ночь на 29 января не участвовали вооруженные силы США. За атакой беспилотников на военный завод в Исфахане, вероятно, стоит Израиль.

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Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет Reuters. При этом от дальнейших комментариев он отказался.

О том, что американские официальные лица указывают на роль Израиля в нападении, впервые сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников. Один из американских чиновников, выступая на условиях анонимности, сказал Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к этому. Тогда как несколько других американских чиновников отказались от комментариев, заявив лишь, что Вашингтон не принимал участия в указанной операции.

Тем временем в сети опубликовали спутниковые снимки завода по производству беспилотников Shahed в Иране, сделанные после ночной атаки, произошедшей в ночь на 29 января. Никаких разрушений на них не замечено и об уничтожении, или каком-либо значительном повреждении именно этого предприятия речь не идет. Все критические и важные производственные мощности предприятие размещает под землей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ, ссылаясь на источники в разведке, сообщили, что атака беспилотников на завод по производству оружия в Иране имела "феноменальный успех". Между тем Тегеран утверждает о якобы незначительных повреждениях;

– в Иране после ночной атаки на военные объекты пригрозили местью Израиля. В Тегеране обвиняют в ударах беспилотниками по иранским военным заводам премьер-министра Израиля Бенджамена Нетаньяху и "его союзников-террористов, поддерживаемых Западом".

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