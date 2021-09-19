Возле польско-белорусской границы нашли три трупа – погранслужба Польши

В воскресенье, 19 сентября, недалеко от границы между Польшей и Беларусью были обнаружены тела трех человек. Рядом с ними находились еще трое детей, возрастом от 7 до 15 лет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Польши в Twitter. Пресс-служба Следственного комитета Беларуси, в свою очередь, указала подробности для опознания одного из найденных тел.

"Установлено, что оно принадлежит 39-летней гражданке Ирака. На ней не было обуви и оперативники, после проведения следственных мероприятий, не исключают, что смерть наступила от переохлаждения", – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

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Здесь же добавили, что на земле рядом с обнаруженным телом была выявлена полоса, что добавляет версию, якобы женщину буквально волокли к пункту пересечения границы.

Личность еще двоих – мужчины и пожилой женщины – силовики продолжают устанавливать. Также они пообещали назвать причину их смерти в ближайшее время.

Отметим, что беженцы с Ближнего Востока продолжают массово стремиться в страны ЕС через белорусскую границу. Кроме того, в связи с политическим кризисом в самой Беларуси, возник большой поток мигрантов из Республики. Правительства Литвы и Польши были вынуждены ввести чрезвычайное положение на пограничных постах.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лидер Эммануэль Макрон предостерег своих европейских коллег о грядущем кризисе, связанном с колоссальным количеством беженцев из оккупированного талибанами Афганистана.