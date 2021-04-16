ВОЗ заподозрили в знании о COVID-19 за три месяца до пандемии: появился документ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, вероятно, знали о том, что мир окажется перед угрозой новой инфекции, за три месяца до того, как в Китае зарегистрировали первый случай коронавируса SARS-CoV2.

Так, в сентябре 2019 года там опубликовали доклад о готовности к мировой эпидемии инфекционного заболевания, в котором прямым текстом говорилось: "Мы стоим перед очень реальной угрозой, которая быстро распространяется и является високолетальной, пандемией респираторного патогена, который способен убить от 50 до 80 миллионов людей и уничтожить до 5% мировой экономики... Мы должны работать на опережение". О документе неожиданно вспомнили на этой неделе и теперь скептики утверждают, что ВОЗ была в курсе всей истории заранее, или даже "спровоцировала пандемию", пишет "Сегодня", ссылаясь на аналитиков.

Почему ВОЗ заявили об угрозе в 2019-м?

Отмечается, что причиной опасений специалистов стало увеличение количества вспышек инфекционных заболеваний. ВОЗ зарегистрировала 1483 эпидемии в 172 странах с 2011-го по 2018 годы.

Масштабные вспышки, по оценкам организации, предвещали грипп, тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS), Эболу, Зику, чуму и желтую лихорадку.

В ВОЗ были убеждены, что к такому мир не готов. Специалисты прогнозировали не только миллионы заражений и смертей от названных болезней, но и убытки для экономики – на уровне 4,8% мирового ВВП. В частности, если бы в мире произошла глобальная пандемия гриппа, подобная по масштабу и вирулентности с "испанкой", бушевавшей в 1918 году. По оценкам ООН, в 2020 году мировая экономика упала на 4,3%.

Карта появления некоторых патогенов в мире за последние 50 лет, учитывая те, которые возникли (или снова возникли) естественным путем или были выпущены в окружающую среду намеренно who.int

Еще одна проблема, о которой предупреждали в ВОЗ – мешать борьбе с болезнями будет падение доверия общества к правительствам, научным кругам, медикам. А ухудшит ситуацию возможность быстро и широко распространять через соцсети дезинформацию.

Совпадение ли, что отчет опубликовали накануне пандемии?

Отмечается, что данный доклад ВОЗ был первым такой рода. Документ готовил Совет по мониторингу глобальной готовности, который только создали в 2018 году после вспышки Эболы в 2014-2016 годах. Следующий доклад Совет опубликовал в 2020-м, говоря: "а мы предупреждали".

"В своем прошлогоднем первом докладе Совет особенно подчеркивал о том, что системы и механизмы финансирования, необходимые для выявления чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирования на них, недостаточно эффективны... Мы повторяем снова: "Давно пора действовать", – говорилось в предисловии документа.

Можно ли было избежать пандемии COVID-19?

Доклад ВОЗ 2019-м с предупреждениями о мировой пандемии мало кто принял во внимание. Хотя даже если бы взяли, то все равно никто не успел подготовиться. До пандемии оставалось несколько месяцев.

Прогноз who.int

"Миру не хватило возможности сделать эти шаги", – заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В то же время указали в своем докладе, что за последнее десятилетие было множество призывов к действиям в здравоохранении, однако ни один из них не привел к необходимым изменениям.

В документе говорилось о семи неотложных мерах, которые должны сделать все страны и международные организации, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, избежать угрозы эпидемии:

приоритетное выделение ресурсов и финансирование здравоохранения;

страны и организации должны выполнять свои обязательства по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям;

в каждой стране должен быть назначен национальный координатор, который будет отвечать за готовность;

все страны должны создать систему для немедленного обмена информацией о геномные последовательности новых патогенов;

финансирующие организации должны устанавливать связь между готовностью и планированием экономических рисков;

организации, финансирующие оказание помощи в целях развития, должны создавать стимулы и увеличивать финансирование для обеспечения готовности;

Организация Объединенных Наций должна усилить механизмы координации.

ВОЗ прогнозирует, что следующая пандемия может быть страшнее

Пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Некоторые страны добились сравнительно больших успехов в борьбе с ней, защите населения и спасение миллионов жизней, а многие не сумели этого сделать. Речь идет и о вакцинации.

Теперь ВОЗ подготовила новый доклад и предупреждает, что следующая пандемия может стать для мира еще более опасной.

"Неспособность извлечь уроки из COVID-19 или непринятия соответствующих мер, подкрепленных необходимыми ресурсами и обязательствами, будет означать, что следующая пандемия, которая, несомненно, наступит, будет еще более разрушительной", – отмечается в новом документе организации.

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