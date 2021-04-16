ВООЗ запідозрили в знанні про COVID-19 за три місяці до пандемії: з'явився документ

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, ймовірно, знали про те, що світ опиниться перед загрозою нової інфекції, за три місяці до того, як у Китаї зареєстрували перший випадок коронавірусу SARS-CoV2.

Так, у вересні 2019 року там опублікували доповідь про готовність до світової епідемії інфекційного захворювання, у якій прямим текстом йшлося: " Ми стоїмо перед дуже реальною загрозою, яка швидко розповсюджується і є високолетальною, пандемією респіраторного патогена, який здатний вбити від 50 до 80 мільйонів людей і знищити до 5% світової економіки... Ми повинні працювати на випередження". Про документ несподівано згадали цього тижня і тепер скептики стверджують, що ВООЗ була в курсі всієї історії заздалегідь, або навіть "спровокувала пандемію", пише "Сьогодні", посилаючись на аналітиків.

Чому ВООЗ заявили про загрозу в 2019-му?

Зазначається, що причиною побоювань фахівців стало збільшення кількості спалахів інфекційних захворювань. ВООЗ зареєструвала 1483 епідемії в 172 країнах із 2011-го по 2018 роки.

Масштабні спалахи, за оцінками організації, віщували грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), близькосхідний респіраторний синдром (MERS), Еболу, Зику, чуму й жовту лихоманку.

У ВООЗ були переконані, що до такого світ не готовий. Фахівці прогнозували не тільки мільйони заражень і смертей від названих хвороб, але й збитки для економіки – на рівні 4,8% світового ВВП. Зокрема, якби в світі відбулася глобальна пандемія грипу, подібна за масштабом і вірулентності з "іспанкою", що бушувала в 1918 році. За оцінками ООН, в 2020 році світова економіка впала на 4,3%.

Карта появи деяких патогенів у світу за останні 50 років, враховуючи ті, які виникли (чи знову виникли) природним шляхом або були випущені в навколишнє середовище навмисно who.int

Ще одна проблема, про яку попереджали у ВООЗ – заважатиме боротьбі з хворобами падіння довіри суспільства до урядів, наукових кіл, медиків. А погіршить ситуацію можливість швидко і широко розповсюджувати через соцмережі дезінформацію.

Чи збіг, що звіт опублікували напередодні пандемії?

Зазначається, що згадана доповідь ВООЗ була першою такою роду. Документ готувала Рада з моніторингу глобальної готовності, яку тільки створили в 2018 році після спалаху Еболи в 2014-2016 роках. Наступну доповідь Рада опублікувала в 2020-му, кажучи: "а ми попереджали".

"У своєму минулорічному першому доповіді Рада особливо наголошувала про те, що системи і механізми фінансування, необхідні для виявлення надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я і реагування на них, недостатньо ефективні... Ми повторюємо знову: "Давно настав час діяти", – йшлося в передмові документа.

Чи можна було уникнути пандемії COVID-19?

Доповідь ВООЗ 2019 року зі попередженнями про світову пандемію мало хто взяв до уваги. Хоча навіть якщо б узяли, то все одно ніхто б не встиг підготуватися. До пандемії залишалося декілька місяців.

Прогноз who.int

"Світу не вистачило можливості зробити ці кроки", – заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Водночас вказали в своїй доповіді, що за останнє десятиліття було безліч закликів до дій в охороні здоров'я, проте жоден із них не привів до необхідних змін.

У документі йшлося про сім невідкладних заходів, які повинні зробити всі країни і міжнародні організації, щоб бути готовими до надзвичайних ситуацій, уникнути загрози епідемії:

пріоритетне виділення ресурсів і фінансування охорони здоров'я;

країни та організації повинні виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій;

у кожній країні повинен бути призначений національний координатор, який буде відповідати за готовність;

всі країни мають створити систему для негайного обміну інформацією про геномні послідовності нових патогенів;

фінансуючі організації повинні встановлювати зв'язок між готовністю і плануванням економічних ризиків;

організації, що фінансують надання допомоги в цілях розвитку, повинні створювати стимули і збільшувати фінансування для забезпечення готовності;

Організація Об'єднаних Націй повинна посилити механізми координації.

ВООЗ прогнозує, що наступна пандемія може бути страшнішою

Пандемія COVID-19 ще далека від завершення. Деякі країни домоглися порівняно великих успіхів у боротьбі з нею, захисту свого населення і порятунок мільйонів життів, а багато не зуміли цього зробити. Йдеться і про вакцинацію.

Тепер ВООЗ підготувала нову доповідь і попереджає, що наступна пандемія може стати для світу ще небезпечнішою.

"Нездатність винести уроки з COVID-19 або неприйняття відповідних заходів, підкріплених необхідними ресурсами і зобов'язаннями, означатиме, що наступна пандемія, яка, без сумніву, настане, буде ще більш руйнівною", – наголошується в новому документі організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL: