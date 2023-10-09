'Вооруженные люди появились из ниоткуда и открыли огонь': участники фестиваля возле Газы раскрыли жуткие детали атаки ХАМАС

Боевики террористической организации ХАМАС утром 7 октября внезапно вторглись на территорию Израиля. Одними из первых под удар извергов попали участники музыкального фестиваля Supernova, который проходил в 20 км от границы с сектором Газа.

В результате на месте происшествия было найдено 260 тел, а выжившие раскрыли жуткие детали атаки ХАМАС. Об этом сообщает издание ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На фестиваль приехало около 3 тыс. человек. В соцсетях люди рассказывают, что боевики ХАМАС появились неожиданно и начали расстреливать посетителей фестиваля, а также брать их в заложники.

По словам одной из участниц фестиваля, первым признаком опасности стал сигнал воздушной тревоги, который предупреждал о ракетном ударе. Через некоторое время раздались выстрелы. Также она отметила, что около 50 террористов, одетые в военную форму, прибыли на микроавтобусах в место проведения музыкального фестиваля.

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Мгновенно сотни участников фестиваля бросились к своим автомобилям и попытались сбежать. Однако на их пути стояли внедорожники с террористами ХАМАС, которые открывали огонь по транспортным средствам.

"Они стреляли автоматными очередями, тогда все остановили свои машины и побежали. Я спряталась в дереве, а они просто начали хаотично стрелять по людям. Я видела разбросанные тела раненых", – вспоминает участница фестиваля.

Другая участница фестиваля Эстер Борохова заявила, что также пыталась скрыться на своем автомобиле, но в нее врезалась другая машина. Мужчина в авто попросил ее быстро сесть в его машину и уехать, однако по пути водителя застрелили. Женщина рассказала, что притворялась мертвой, пока ее не спасли израильские военные.

Сотни посетителей фестиваля часами прятались в кустах и фруктовых садах в надежде, что израильские военные спасут их. При этом террористы бросились за людьми и стали обходить каждое дерево, чтобы убить всех, кто встретится им на пути.

"Это была резня. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Это была спланированная засада. Когда люди вышли из запасных выходов, их ждали отряды террористов и просто начали их отстреливать. На фестивале было 3000 человек, поэтому они, вероятно, знали об этом. У них была разведывательная информация", – сказал медик скорой помощи, которого вызвали на фестиваль.

Напомним, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Кроме того, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, после они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

К слову, в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

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