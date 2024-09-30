Войска Израиля начали подготовку плацдарма к широкомасштабному вторжению в Ливан – СМИ

Спецназовцы и другие подразделения Израиля проводят разведывательные операции на юге Ливана, готовясь к возможному полномасштабному наземному вторжению. Они используют как туннели, так и наземные пути для проведения рейдов.

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Как пишет американский журнал The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, израильские силы спецназначения совершают небольшие целенаправленные рейды на юге Ливана. Они собирают разведывательные данные и исследуют местность перед возможным более широким вторжением, которое может произойти уже на этой неделе.

Эти действия происходят, несмотря на международные усилия по предотвращению эскалации конфликта, рассказали источники.

Рейды израильских войск на юге Ливана, включая исследование тоннелей "Хезболла" вдоль границы, рассматриваются как подготовка к потенциальному сухопутному вторжению, которое может начаться в ближайшее время.

Бывший высокопоставленный офицер ЦАХАЛ Амир Авиви, сохраняющий связи с оборонным ведомством, считает наземную операцию неизбежной.

По его словам, эти рейды являются стандартным этапом подготовки к более масштабным действиям.

Авиви говорит, что ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в частности, с привлечением элитных подразделений. Он также указывает на ослабленные позиции "Хезболла", что ставит перед Израилем вопрос о масштабах и продолжительности потенциальной операции в Ливане.

Несмотря на призывы США и арабских стран к дипломатическому разрешению конфликта, Израиль продолжает наращивать военное присутствие на границе с Ливаном, говорится в статье WSJ.

Руководитель генштаба армии Израиля Герцы Халеви указал, что текущие воздушные удары являются подготовкой к наземной операции, подчеркнув необходимость готовности войск к вторжению на территорию противника.

Israel News Pulse пишет, что силы спецназначения и другие подразделения Израиля уже начали небольшие вторжения в южный Ливан, используя как тоннели, так и наземные пути для проведения рейдов. Таким образом, Израиль осуществляет подготовку региона к потенциальному широкомасштабному вторжению.