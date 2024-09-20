"Хезболла" запустила по северу Израиля 150 ракет: что известно о последствиях "мести"

В течение пятницы, 20 сентября (по состоянию на 16:00), террористы "Хезболлы" выпустили по северу Израиля около 150 ракет – на следующий день после того, как лидер этой группировки боевиков Хасан Насралла поклялся отомстить Иерусалиму за массовые взрывы пейджеров и раций боевиков. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками.

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Как передает The Times of Israel со ссылкой на военных, ракеты противник выпустил тремя волнами днем 20 сентября. Целями были объекты вдоль разрушенной границы с Ливаном.

В "Хезболле" заявили, что направили ракеты "Катюша" на несколько объектов вдоль границы, включая базы ПВО и штаб-квартиру израильской бронетанковой бригады. Об этом пишет AP.

Примечательно, что эти обстрелы, согласно официальной версии представителей "Хезболлы", являются реакцией на израильские удары по деревням и домам на юге Ливана, а не на операцию Моссада по подрыве электроники боевиков 17-18 сентября.

В ЦАХАЛ сообщили, что по меньшей мере 120 ракет террористы запустили по районам Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи. Некоторые были перехвачены. Пожарные работали над тушением пожаров. Военные не раскрыли данные о том, есть ли поражения объектов и жертвы.

Еще минимум 20 ракет "Хезболла" направила по райоы Мерон и Нетуа, большинство из них упали на открытой местности.

Ответ ЦАХАЛа

После атак израильские военные заявили, что нанесли удары по югу Ливана, нацеленные на инфраструктуру "Хезболлы". В частности, беспилотник атаковал террориста группировки в поселке Кафр-Кила.

Израильские истребители нанесли удары по еще нескольким зданиям, используемым террористами в ​​Айтаруне, Кафр-Киле, Мейс-эль-Джебеле, Тайбе, Одайссехе, Яруне.

Чуть позже Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Дахие – пригороду ливанской столице Бейрута. Предварительно, F-35 запустил две ракеты по зданию. СМИ заявили, что эта операция была направлена против высокопоставленного деятеля "Хезболлы" – Ибрагима Акиля. Он входит в Совет джихада, высший военный орган "Хезболлы".

Акиль разыскивался Соединенными Штатами за свою роль в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, а также за руководство захватом американских и немецких заложников в Ливане в 1980-х годах.

Добавим: это всего лишь третий случай, когда ЦАХАЛ наносит авиаудары по Бейруту с начала войны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые массово взорвались у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась как минимум 15 лет.

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