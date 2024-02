Война в Украине не является 'вечной' для США и на самом деле повышает боеготовность американцев: в ISW 'разбили' нарративы России

Украина не является "вечной войной" для США, потому что американцы не ведут эту войну. А отправка помощи Киеву лишь повышает военную готовность Штатов и снижает риск того, что им придется самим воевать с Россией.

Об этом заявил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В сводке от 8 февраля об американской военной помощи ВСУ аналитики опровергли фейки, которые распространяются с подачи Кремля.

Один из них говорит о том, что Украина якобы является еще одной "вечной войной" для США. Но эксперты подчеркивают: это не американская война, а война другой страны против американского врага.

"Украинцы ведут эту войну, а не американцы. США помогают Украине отразить российское нападение, чтобы снизить риск того, что им самим придется воевать с Россией в будущем", – отметили в ISW.

Там напомнили: в США четко понимают, что победа российского диктатора Владимира Путина над Украиной лишь придаст ему смелости и побудит его проверить готовность Америки защищать своих союзников по НАТО, увеличивая риск американо-российской войны. Кроме того, победа России также позволит ее войскам приблизиться к нынешним границам НАТО, что вынудит США выделить больше войск для защиты своих союзников.

При этом Украина создает свою собственную военную и оборонную промышленность, чтобы иметь возможность уменьшить зависимость от США. Аналитики убеждены, что Киев сможет сделать это, если Вашингтон продолжит поддержку.

"Украина уже имеет значительную оборонную промышленность и до российского вторжения была одним из ведущих поставщиков оружия в мире. Она вкладывает собственные деньги и привлекает иностранных инвесторов, чтобы резко увеличить свои возможности. Отправка военной помощи Украине повышает военную готовность Америки и снижает риск того, что Штатам придется самим воевать с Россией", – еще раз подчеркнули в ISW.

Второй фейковый нарратив говорит о том, что отправка военной помощи Украине якобы снижает военную готовность США. В Институте изучения войны убеждают в обратном: этот процесс наоборот позволил Штатам модернизировать свои вооруженные силы, чтобы лучше подготовиться к следующей войне.

Отмечается, что большинство военной помощи американцев направлено на создание оборонно-промышленной базы США. Это позволит расширить существующие производственные линии основных военных товаров, которые понадобятся американской армии в любой будущей войне.

"Оборудование, которое США передают Украине, в основном старое и иногда неработоспособное. США закупают новые системы взамен того, что они дают Украине, модернизируя при этом свою армию. Американские союзники также активизируют свою оборонную промышленность и модернизируют вооруженные силы в результате поддержки Украины, которая выгодна США", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в России продолжают риторику бряцания ядерным оружием в адрес западных партнеров Украины. Там утверждают, что не втягивают НАТО в войну, а вместе с тем угрожают использованием ядерки в ответ на "экзистенциальную угрозу", которую Кремлю якобы представляет Альянс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!