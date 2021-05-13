Война Израиля и Палестины: Россия открыто поддержала ХАМАС

Российская Федерация открыто контактирует с представителями исламистского движения ХАМАС, которое активизировало ракетные удары по Израилю. Таким образом страна выражает свою поддержку террористам.

Так, в среду, 12 мая, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов провел телефонный разговор с заместителем председателя политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзуком. Как заявили на сайте Министерства иностранных дел РФ, диалог состоялся по инициативе палестинцев, которые настаивают на незаконности действий израильтян.

Абу-Марзук отметил, что ХАМАС остановит военные действия в том случае, если международное сообщество окажет давление на Израиль "для пресечения силовых акций в комплексе мечети "Аль-Акса" и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей".

"С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории", – сказано в сообщении.

Кроме того, другой заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве считают незаконными "попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима", передают РИА Новости.

"Россия подтверждает приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, которая отвечает чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности", – сказал Вершинин.

Напомним, в ночь на четверг, 13 мая, палестинское исламистское движениеХАМАС продолжило обстрел Израиля, армия обороны страны наносила удары в ответ по сектору Газа. Днем террористы заявили о запуске ракеты в сторону израильского аэропорта Рамон.

В результате обострения израильско-палестинского конфликта, который длится с 10 мая, погибло по меньшей мере 83 палестинца. Среди погибших 17 детей и шесть женщин. Израильская сторона также понесла потери семерых человек, включая гражданина Индии

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