Воевать с Украиной не хочет? Начальник Генштаба Беларуси ушел в отставку: журналист показал документ

Начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич написал рапорт об отставке. Генерал-майор якобы не захотел воевать с Украиной и отправлять туда свои войска на помощь российским оккупантам.

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий документ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Военкор подчеркнул: те, кто прислал ему снимок заявления за подписью беларусского генерал-майора еще от 4 марта, утверждают, что оно настоящее.

Судя по документу, 52-летний Гулевич подал в отставку в связи с невозможностью выполнения задания руководства относительно формирований ударных групп.

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"Проведение разъяснительных работ с командирами воинских частей не дало результата. Имею смелость предположить, что проведение замены командиров данных воинских частей, которые не смогли организовать формирование групп на местах, не даст нужных результатов. В виду вышеуказанного прошу вашего решения относительно принятия моей отставки", – говорится в нем.

"Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, надо было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", – прокомментировал Цаплиенко.

Виктор Владимирович Гулевич – беларусский военачальник. Окончил Московское высшее военное командное училище, кандидат военных наук, заслуженный специалист вооруженных сил Республики Беларусь. Начинал свою службу командиром мотострелкового взвода в Западной группе войск в Германии, затем проходил ее в вооруженных силах России в Закавказском военном округе. Начальником Генштаба Беларуси генерал-майор Гулевич стал с 11 марта 2021 года.

Добавим: 3 марта в СМИ сообщалось, что колонна белорусских военных, размещенная возле села Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывалась двигаться дальше в сторону Украины. Несмотря на то, что солдаты уже стали в строй, они не хотели продолжать "операцию".

Впоследствии отмечалось, якобы беларусские военные устроили бунт и массово отказываются воевать против Украины. К тому же, приказы "сверху" не хотят выполнять как солдаты, так и офицеры.

Кроме того, на белорусско-литовской границе значительно увеличился поток людей. Республику массово покидают мужчины призывного и старшего возраста – из-за опасений быть отправленными на войну в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь, по сути, являющаяся сателлитом страны-агрессора России, привела свои войска в состояние боевой готовности. Предполагается, что РБ может поддержать российских захватчиков в их попытках достичь остающихся безуспешных целей.

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