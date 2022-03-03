Колонна беларусских военных отказывается продвигаться вглубь Украины – СМИ

Дарья Дурова
Общество
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7,3 т.
Войска Беларуси и РФ
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Колонна беларусских военных, размещенная у села Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше в сторону Украины, заявили СМИ. Несмотря на то, что солдаты уже стали в строй, они не хотят продолжать "операцию".

О таких данных в четверг, 3 марта, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники. Заявляется, что командиры беларусских фактически солдат "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

Издание пишет, что указанная колонна состоит из нескольких сотен единиц военной техники. Среди них – "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.

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