Колонна беларусских военных отказывается продвигаться вглубь Украины – СМИ

Колонна беларусских военных, размещенная у села Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше в сторону Украины, заявили СМИ. Несмотря на то, что солдаты уже стали в строй, они не хотят продолжать "операцию".

О таких данных в четверг, 3 марта, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники. Заявляется, что командиры беларусских фактически солдат "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

Издание пишет, что указанная колонна состоит из нескольких сотен единиц военной техники. Среди них – "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее беларусские хакеры взломали официальный YouTube-канал нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, залив туда обращение военных к гражданам РБ. Оппозиционеры призвали солдат не поддерживать войну России в Украине.

2 марта в Министерстве обороны США сообщили, что пока не располагают данными о том, собирается ли Беларусь присылать свои войска для помощи российским оккупантам. Также там не знают, планирует ли Россия наращивать свои военные силы.

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