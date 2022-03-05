Беларусы начали массово покидать страну: мужчины боятся, что их заберут на войну против Украины

На белорусско-литовской границе значительно увеличился поток людей. Страну массово покидают мужчину из-за боязни быть отправленными на войну в Украину.

Также в Беларуси ходят слухи, что в течение нескольких дней мужчинам запретят покидать страну. Об этом в Telegram сообщил политический эксперт Андрей Смолий.

По его словам, Начальник отдела пограничного контроля Вильнюсской пограничной службы Гедрюс Маткявичюс подтвердил, что на пограничном переходе Мядининкай за последние дни наблюдается прирост около 30%.

"Белорусы массово покидают страну. Поток людей на белорусско-литовской границе значительно увеличился. Большинство пассажиров автобусов – мужчины, которые боятся, что отправят на войну в Украину. Слухи о скором запрещении выезда из страны (через 2-3 дня) ускорили отъезд тех, кто уже планировал его", – пишет Смолий.

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Напомним, Беларусь, которая по сути является сателлитом страны-агрессора России, привела свои войска в состояние боевой готовности. Предполагается, что РБ может поддержать российских захватчиков в их попытках достичь целей, которые остаются безуспешными.

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