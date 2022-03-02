Беларусь привела войска в боеготовность, а РФ готовит информационную спецоперацию – Минобороны Украины

Беларусь, которая по сути является сателлитом страны-агрессора России, привела свои войска в состояние боевой готовности. Предполагается, что РБ может поддержать российских захватчиков в их попытках достичь целей, которые остаются безуспешными.

Об этом говорится в оперативной сводке Министерство обороны Украины на 1 марта. Также в ведомстве предупредили, что россияне готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

"Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск", – сказано в сообщении.

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Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что цель информационно-психологической операции – сломить сопротивление украинцев и украинской армии. Для этого они планируют использовать тактику дезинформации и запугивания гражданского населения.

Также враг, потерпев неудачи в достижении поставленных целей, перешел к разрешению информационной структуры и критически важных объектов. В частности, происходит разрушение вышек мобильной связи, был нанесен удар по телевышке в Киеве.

В то же время группировка ВСУ обороняет определенные рубежи и наносит по противнику мощные удары по всем направлениям.

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