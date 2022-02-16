Военный конвой США направился через Чехию в Словакию на учения

Первая часть контингента армии Соединенных Штатов Америки 16 февраля начала перемещение из Германии в Словакию и вошла на территорию Чехии. Маневры связаны с запланированными учениями Saber Strike 2022.

Об этом сообщило Reuters. Агентство ссылается на источники, а также данные министерств обороны двух европейских стран.

В последних заверили, что эти тренировки не связаны с противостоянием Украины российской агрессии.

В целом такие военные учения проводятся раз в два года. На этот раз они продлятся в течение первых двух недель марта.

Известно, что в тренировках примут участие около 2000 американских военных, в распоряжении которых примерно 600 единиц техники. Со словацкой стороны к ним присоединятся еще 1300 военнослужащих.

Видео дня

В Минобороны Чехии добавили, что по стране пройдет около 1500 военных с 700 единицами техники. Они будут перемещаться семью колоннами и делать это преимущественно ночью, "чтобы не усложнять движение на дорогах".

Планируется, что после завершения Saber Strike 2022 военные США вернутся на базы в Германии.

Напомним: в начале февраля США начали перебрасывать свои дополнительные войска в Европу на фоне российской угрозы. В Пентагоне предупредили, что на восточный фланг НАТО будут направлены 3000 американских военнослужащих.

5 февраля часть американского военного контингента прибыла в Германию, а 7-го Польша разместила солдат США вблизи украинской границы.

На это мгновенно отреагировали в Кремле, заявив, мол, такие перемещения только подтверждают их беспокойство по поводу "гарантий безопасности". Действия Вашингтона там назвали "нагнетанием напряженности".

Как сообщал OBOZREVATEL: