Военный конвой США направился через Чехию в Словакию на учения
Первая часть контингента армии Соединенных Штатов Америки 16 февраля начала перемещение из Германии в Словакию и вошла на территорию Чехии. Маневры связаны с запланированными учениями Saber Strike 2022.
Об этом сообщило Reuters. Агентство ссылается на источники, а также данные министерств обороны двух европейских стран.
В последних заверили, что эти тренировки не связаны с противостоянием Украины российской агрессии.
В целом такие военные учения проводятся раз в два года. На этот раз они продлятся в течение первых двух недель марта.
Известно, что в тренировках примут участие около 2000 американских военных, в распоряжении которых примерно 600 единиц техники. Со словацкой стороны к ним присоединятся еще 1300 военнослужащих.
В Минобороны Чехии добавили, что по стране пройдет около 1500 военных с 700 единицами техники. Они будут перемещаться семью колоннами и делать это преимущественно ночью, "чтобы не усложнять движение на дорогах".
Планируется, что после завершения Saber Strike 2022 военные США вернутся на базы в Германии.
Напомним: в начале февраля США начали перебрасывать свои дополнительные войска в Европу на фоне российской угрозы. В Пентагоне предупредили, что на восточный фланг НАТО будут направлены 3000 американских военнослужащих.
5 февраля часть американского военного контингента прибыла в Германию, а 7-го Польша разместила солдат США вблизи украинской границы.
На это мгновенно отреагировали в Кремле, заявив, мол, такие перемещения только подтверждают их беспокойство по поводу "гарантий безопасности". Действия Вашингтона там назвали "нагнетанием напряженности".
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне американский лидер Джо Байден обратился к российскому политическому и военному руководству, подчеркнув, что США, НАТО и Украина не являются угрозой для РФ или врагом для ее народа. Он заверил, что Вашингтон ни в коем случае не намерен размещать свои ракеты в какой-либо из других стран.
В то же время Байден предупредил Кремль – если Россия нападет на Украину, США и союзники будут защищать свободу и готовы заплатить любой ценой.