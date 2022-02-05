В Германию прибыли первые подразделения армии США: они усилят войска НАТО в Европе

Первые американские войска для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе прибыли в Германию. Это происходит на фоне возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. В частности, в Висбаден прилетели солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса.

Ожидается, что они создадут штаб в Германии, который будет поддерживать 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

"Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", — говорится в заявлении Европейского командования вооруженных сил США.

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В среду президент США Джо Байден приказал отправить почти 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения на нее украинского кризиса.

Эскадрилья Stryker, численность которой составляет около 1000 военнослужащих США, будет отправлена из Вильсека ​​в Румынию. Еще около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, будут отправлены из Форт-Брэгга в Польшу.

Напомним: ранее в украинском правительстве неоднократно говорили о том, что сейчас нет никаких оснований для полномасштабного российского вторжения. При этом западные СМИ продолжают выпускать материалы об угрозе нападения РФ на Украину, что может способствовать нагнетанию обстановки в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.

Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и беларусских армий.

Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Также мы писали, что глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.