Польша разместит военных из США вблизи Украины: новые детали и фото

Польша разместит американских военных вблизи украинской границы. Солдаты из США уже прибыли в страну на фоне возможной угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщается в Twitter польского Министерства национальной обороны. Всего на юго-востоке страны разместят 1 700 военных (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Министр обороны Мариуш Блащак подчеркнул, что прибывшие – солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии.

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"Это наш ответ на кризис, вызванный агрессивными действиями России", – сказал глава оборонного ведомства.

Он также назвал это сигналом солидарности с Украиной.

Напомним, что первые американские военнослужащие начали прибывать в Польшу и Германию 5 февраля. Всего планирует, что присутствие в Восточной Европе будет усилено тремя тысячами солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины, в результате произошел захват Крыма и война на Донбассе. Квин отметила, что Соединенные Штаты не хотят повторения тех событий.