США начали переброску войск в Европу: в Кремле заговорили о 'силовом сценарии'

Соединенные штаты Америки начали перебрасывать дополнительные войска в Европу на фоне угрозы РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что на восточный фланг НАТО будет переброшено 3 тысячи американских военнослужащих.

Солдаты должны прибыть в Польшу, Румынию и ФРГ в четверг, 3 февраля, передает polskieradio.pl. Около 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, приземлятся в Польше и Германии, а около 1000 военных, которые являются частью базирующейся в Германии пехотной эскадрильи Stryker, – в Румынии.

В то же время канал CBS уточнил, что 1 700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправилась в Польшу. Остальные 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправились в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы".

Видео дня

Журналисты напомнили, что официальные лица США заявили, что американские войска не будут отправлены в Украину для участия в возможных боевых действий, даже при угрозе российского вторжения.

На странице Neuron Intelligence в Twitter сообщили, что три самолета C-130 Hercules отправились в сторону Польши. "Началась отправка 3000 американских солдат в Восточную Европу. 3 самолета C-130 Hercules сегодня улетели в сторону Польши", – говорится в сообщении.

Там также обнародовали видео, на котором показаны американские солдаты, дислоцированные на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, которые отправятся в Германию.

#UPDATE : Vidéo montrant des soldats américains stationnés au sein de la base de Fort Bragg en Caroline du Nord qui vont être déployés en Allemagne dans les prochaines heures. pic.twitter.com/B9jyvl4U22 — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 3, 2022

На фоне информации о том, что США начала переброску дополнительных войск, постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что таким решением Вашингтон "подталкивает "горячие головы" в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Джо Байден официально одобрил ввод американских войск в Европу на фоне угрозы России. По словам официальных лиц из Белого дома, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.