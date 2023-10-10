'Военное преступление': скандальная Human Rights Watch назвала 'отвратительным' заявление Израиля об осаде сектора Газа

Директор организации Human Rights Watch по вопросам Израиля и Палестины Омар Шакир обвинил ЦАХАЛ в "военных преступлениях". По его мнению, Израиль хочет использовать осаду сектора Газа как форму "коллективного наказания".

Шакир назвал заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта о блокаде сектора Газа "отвратительным". Об этом сообщает пресс-служба Human Rights Watch.

Правозащитная организация обвинила Израиль в использовании голода как "оружия войны". Шакир заявил, что для 2,2 миллионов палестинцев, живущих в условиях длительного закрытия Израилем сектора Газа, возникают серьезные угрозы. Также он потребовал Международный уголовный суд вмешаться в палестино-израильский конфликт.

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Кроме того, в Human Rights Watch осудили нападения террористической организации ХАМАС на израильские общины. Правозащитники заявили, что преднамеренные нападения на мирных жителей, неизбирательные атаки и захват гражданских лиц в качестве заложников также приравниваются к военным преступлениям в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Умышленные убийства мирных жителей, захват заложников и коллективное наказание – это отвратительные преступления, которым нет оправдания. Незаконные нападения и систематические репрессии, которые десятилетиями трясут регион, будут продолжаться до тех пор, пока права человека и ответственность будут игнорироваться", – заявил Омар Шакир.

В Human Rights Watch выдали, что израильские власти якобы "систематически репрессировали палестинцев на протяжении десятилетий". Также в организации заявили, что отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие "карательные меры против гражданского населения" будут равнозначны "незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением".

"Систематическое притеснение израильского правительства палестинцев в сочетании с бесчеловечными действиями, совершаемыми против палестинцев в рамках политики по сохранению доминирования израильтян-евреев над палестинцами, равносильно преступления против человечества", – заявили в Human Rights Watch.

Стоит отметить, что неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Там выдали, что украинские военные якобы уже использовали такое вооружение и это "привело к гибели гражданских".

Также Human Rights Watch опубликовали скандальный отчет о применении противопехотных мин. Более того, они проиллюстрировали его картой Украины без временно оккупированного Россией Крыма.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС, и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

К концу суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, якобы террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, мол, это потому, что они уже "достигли своих целей".

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