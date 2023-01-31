Правозащитники из Human Rights Watch проиллюстрировали картой Украины без Крыма скандальный отчет о применении противопехотных мин. Фото

Правозащитники из международной неправительственной организации Human Rights Watch опубликовали скандальный отчет о применении противопехотных мин. Более того, они проиллюстрировали его картой Украины без временно оккупированного Россией Крыма.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также опубликовал соответствующий снимок.

"Human Rights Watch опубликовала отчет по применению противопехотных мин, где на карте обозначила Крым как часть России. Конечно же, сейчас карту с сайта сняли. Однако факт остается фактом!" – отметил Лубинец.

Он добавил, что "интересно услышать объяснение" такой "ошибки".

"На самом ли деле это ошибки или сознательное признание оккупации?" – добавил он.

В самом отчете Human Rights Watch обвинила украинских защитников в использовании на Харьковщине противопехотных мин "лепесток" в период оккупации этих территорий российскими войсками, что сейчас приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную угрозу.

"Российские войска неоднократно использовали противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия", – говорится в отчете.

Лубинец отметил, что применение противопехотных мин действительно является проблемой, тем более, что за последние 9 лет территория нашего государства стала наиболее загрязненной в мире именно ими.

Он подчеркнул, что эта проблема существует, потому что Украина противостоит России, которая имеет гораздо больше разного вооружения, еще с 2014 года. При этом страна-агрессорка регулярно использует против гражданских людей разнообразное вооружение.

Уполномоченный Верховной Рады отметил, что Украина еще в 2018 году сообщала ООН о том, что не может полностью гарантировать выполнение Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении в связи с войной.

В этой связи Украина нуждается в более высокоточном западном оружии, чтобы противостоять России.

"Украина имеет подлинные доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, в первую очередь с целью ослабления ее военной поддержки", – подчеркнул Лубинец, добавив, что Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович отметился новым скандальным заявлением. Политик, известный своими пророссийскими взглядами, сказал, что Крым, якобы, больше никогда не будет частью Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении для музыкантов Apple Music for Artists карта Украины показана без временно оккупированного Россией Крыма. В соцсетях пользователи возмутились таким инцидентом. МИД Украины уже отреагировал на скандал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!