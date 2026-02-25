Корректировал атаки по Киеву: СБУ задержала предпринимателя-предателя. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ РФ. Злоумышленник под предлогом выполнения оборонных заказов корректировал атаки по Киеву.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще одного корректировщика, который наводил российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, который занимался изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны", – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник готовил серию воздушных атак РФ по отечественным компаниям, которые ремонтируют военный транспорт и модернизируют его тактико-технические характеристики. Чтобы выявить локации таких предприятий, он объезжал их адреса под видом заключения договоров на производство бронестекла и согласования техзаданий соответствующих заказов.

На самом деле, находясь на территории оборонных компаний, он обозначал на гугл-карте геолокации объектов, в частности технологических цехов. В дальнейшем вражеский агент должен был приобрести и скрыто установить на территориях потенциальных "целей" миникамеры с функцией удаленного доступа для российских спецслужбистов.

С помощью замаскированных видеоустройств оккупанты надеялись отследить последствия запланированных атак по украинским объектам. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его контакты с ФСБ и задержали по месту жительства. Одновременно с этим были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности оборонных компаний.

"Как установило расследование, фигурант попал во внимание оккупантов, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Телеграмм-каналов. Во время обысков у него изъят смартфон и компьютерная техника с доказательствами работы на врага. Также у задержанного обнаружены договоры с предприятиями, на которые он пытался навести российское оружие", – уточнили в пресс-службе.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику сообщили о подозрении. Он находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента ГРУ РФ. Злоумышленник, отсидевший за решеткой за убийство, по заказу врага готовил новые удары по киевским ТЭС.

