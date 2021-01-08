Під час штурму Капітолію в США загинув поліцейський. Чоловік помер в лікарні від отриманих травм під час зіткнення з протестуючими.

Смерть поліцейського 7 січня підтвердила поліція Капітолію, пише СNN. Уточнюється, що офіцер Брайан Д. Сікнік помер о 21:30 в четвер.

Подію розслідуватимуть столичний департамент поліції округу Колумбія, поліція Капітолію США і їх федеральні партнери.

Сікнік надійшов на службу в Капітолійському поліцію в липні 2008 року, а останнім часом служив у відділенні служби екстреної допомоги.

"Весь департамент USCP висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям офіцера Сікніка в зв'язку з їх втратою та оплакує втрату друга і колеги", – заявила поліція Капітолію.

Сікнік – п'ята людина, загибла в результаті повстання в середу. Одна жінка була застрелена поліцією Капітолію, коли натовп увірвався в будівлю, а ще троє постраждали від невідкладної медичної допомоги, яка виявилася смертельною.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, поклавши відповідальність за це на ще чинного главу держави Дональда Трампа.