Під час штурму Капітолію США звучала російська мова: з'явилися відео

Під час штурму Капітолію США прихильниками чинного президента Дональда Трампа було чутно російську мову.

На одному з безлічі відео, опублікованих в мережі, можна почути, як хтось із учасників протесту кричав російською мовою: "Сміливіше, сміливіше!".

Відзначимо, що російська мова звучала, коли протестувальники виламували вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу.

Нагадаємо, що 6 січня Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Чинний американський глава Дональд Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.

Пізніше в Вашингтоні прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі. В ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири особи.

Як повідомлялось OBOZREVATEL: