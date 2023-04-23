Во Франции угрожают блекаутом Каннского кинофестиваля, 'Формулы-1' и Roland Garros

Второй по величине профсоюз во Франции CGT Energy выдвинул руководству страны требования отменить пенсионную реформу. Также тысячи рабочих осудили "недемократические методы" правительства.

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Профсоюз дал властям время на урегулирование ситуации, а также пригрозил оставить без света ряд спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщает Le Figaro.

Профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" в Монако, теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне.

В заявлении CGT Energy говорится, что протестующие будут настаивать на выполнении их требований, главной из которых является отмена скандальной пенсионной реформы.

Стоит отметить, что один из крупнейших профсоюзов Франции уже заявил о двух отключениях электроэнергии: одно в аэропорту Монпелье, а другое в колледже во время визита президента Эммануэля Макрона.

"В мае делай, что хочешь! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, турнир Roland Garros, Авиньонский фестиваль могут остаться во тьме! Мы не сдадимся!", – говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, лидер Франции Эммануэль Макрон провел рабочую поездку по регионам своего государства. Французы встретили президента крайне неприветливо, а в небольшой деревне Мюттершольц в Эльзасе и вовсе бросили в него яйцом.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон нарвался на критику из-за того, что во время телевизионного интервью на тему пенсий едва заметно снял часы, которые якобы стоят €80 тысяч. Такой его "фокус" возмутил граждан, ведь сейчас в стране продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд городов Франции всколыхнули массовые протесты из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. На прошлой неделе во время демонстраций в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и арестовала более 200 человек. Протестующие поджигали мусорные баки и бросали дымовые шашки в правоохранителей.

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