Макрон во время разговора о пенсиях снял часы ''за €80 тысяч'' и разозлил французов. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон нарвался на критику из-за того, что во время телевизионного интервью на тему пенсий едва заметно снял часы, которые якобы стоят €80 тысяч. Такой его "фокус" возмутил граждан, ведь сейчас в стране продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста.

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Противники президента заявили, что он "оторван от народа" и его аксессуар очень дорогостоящий. В то же время в Елисейском дворце ответили, что он действительно эксклюзивный, но не дорогой, передает L'Indépendant (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После выхода видеоинтервью, издание RadioGenova написало, что Макрон, комментируя непопулярную пенсионную реформу, просит французский народ пойти на жертву, а сам прячет драгоценные часы.

Возмущенной реакцией отличились и региональные политики. Они отметили, что Макрон спрятал часы во время разговора о людях с минимальным доходом.

"Когда он разговаривает, то осторожно снимает под столом свои красивые роскошные часы. Как раз в тот момент, когда говорит, что рабочие с минимальной заработной платой никогда не имели такой покупательной способности. Это реальная картина всего этого разговора… Этот человек – фарс", – возмутилась в Twitter вице-президент партии "Непокоренная Франция" (La France insoumise, LFI) Клеманс Гетте.

После волны недовольства администрации президента Франции пришлось оправдываться. В комментарии L'Indépendant там сообщили, что Макрон снял часы, потому что аксессуар бился о стол и тикал.

Также в Елисейском дворце прокомментировали его стоимость, отметив, что это часы Bell&Ross BRV192.

На сайте производителя такой стоит около €2,4 тыс., но тот, что у Макрона, украшенный гербом президента Франции и не новый – его он уже демонстрировал публике, в частности, во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд городов Франции всколыхнули массовые протесты из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. На прошлой неделе во время демонстраций в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и арестовала более 200 человек. Протестующие поджигали мусорные баки и бросали дымовые шашки в правоохранителей.

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