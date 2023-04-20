В Макрона бросили яйцо во время встречи с жителями: момент попал на видео

Лидер Франции Эммануэль Макрон проводит рабочий разъезд по регионам своего государства. Французы встречают президента крайне неприветливо, а в небольшой деревне Мюттершольц в Эльзасе и вовсе бросили в него яйцом.

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Кадры инцидента опубликовали в западной прессе. Макрон явно не ожидал такой выходки от местного жителя, потому инстинктивно уклонился, а охрана немедленно его увела (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца),

Французский президент нарочито непринужденно ведет себя с гражданами, которые в некоторых случаях освистывают его и остро критикуют. Он заметил, что другой реакции не ожидал на фоне подписанной им пенсионной реформы.

"Эти люди не выражают позиции всего нашего общества. Есть конституция и есть президент, который принимает решения. Есть парламент, который принимает или не принимает законопроекты. Все очень просто", – обозначил Макрон в рамках своего визита в одну из провинций.

Отметим, что пенсионная реформа во Франции предусматривает повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Намерение правительства осуществить данную инициативу вызвало массовое недовольство и протесты французских граждан. Подобный документ Париж хотел принять двумя годами ранее, но пандемия и локдаун на государственном уровне отсрочили эту непопулярную в обществе задумку.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент с яйцами стал для Макрона уже скорей невеселой традицией. Два года назад аналогичный инцидент произошел на выставке в Лионе, обидчика французского президента удалось задержать.

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