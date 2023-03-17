Митингующие бросали дымовые шашки, полиция применила водометы: почему вспыхнули протесты во Франции и чего требуют от власти

Ряд городов Франции, включительно со столицей Парижем, всколыхнули массовые протесты. Причиной недовольства граждан стало повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Как пишет французское издание Le Figaro, депутаты от оппозиции на фоне массовых протестов призвали к вотуму недоверия правительству, что может привести к его отставке. При этом в ходе демонстраций в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников, а также арестовала по меньшей мере 217 человек. Протестующие, в свою очередь, поджигали мусорные баки и бросали дымовые шашки в полицейских.

В Марселе разграбили несколько магазинов и разбили окна на главной торговой улице. В Лионе центральную ратушу забросали камнями и дымовыми шашками. В Амьене участники акции сожгли картонный манекен с изображением президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что к протестам привело заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн, которое прозвучало 17 марта. Она решила с разрешения президента и без одобрения парламента воспользоваться статьей 49.3 Конституции для принятия закона о повышении пенсионного возраста. Представители левых сил прервали ее выступление исполнением гимна.

Издание подчеркнуло, что правящая коалиция не имеет большинства в парламенте, а для принятия пенсионной реформы нужна поддержка Республиканской партии. Макрон, опасаясь недостаточного количества голосов, решил задействовать статью 49.3 Конституции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– недавно массовые протесты также охватили Грузию. Причиной стало принятие парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа;

– в чешской столице Праге прошел антиправительственный митинг "Чехия против бедности". После него часть протестующих отправилась в здание Национального музея, где требовала снять украинский флаг;

– кроме того, американская разведка считает, что пророссийские силы планируют организовать протесты в Молдавии, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе более пророссийскую администрацию.

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