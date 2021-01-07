Во Франции из-за COVID-19 рестораны останутся закрытыми до середины февраля

Юрий Сергиенко Мир 21:27, 7.01.2021

Во Франции из-за распространения коронавируса рестораны, бары и кафе не будут возобновлять свою работу до середины февраля.

Об этом на пресс-конференции 7 января заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает La Repubblica. По его словам, ситуация остается сложной.

"Рестораны, кафе и бары не смогут возобновить работу в этом месяце. Мы вернемся к этому вопросу в середине февраля", – сказал глава правительства.

Также сохранится действие комендантского часа на территории всей страны (с 20:00 до 6:00). В еще десяти департаментах его могут увеличить на два часа – с 18:00. Сейчас более продолжительный комендантский час введен в 15 департаментах на востоке Франции.

По данным на 7 января во Франции зафиксировано 2,7 млн случаев заражений коронавирусом. Почти 200 тысяч пациентов выздоровели и 66,5 тысяч скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом во Франции.
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции люди устроили незаконные рейв-вечеринки, несмотря на карантинные ограничения. Полиция разогнала 2,5 тысячи участников таких мероприятий.

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Мир

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