Тысячи французов устроили "коронавирусный" рейв, их разогнала полиция. Фото и видео

Французская полиция разогнала около 2500 участников незаконной рейв-вечеринки, тайно устроенной в двух заброшенных складских ангарах вопреки мерам предосторожности из-за коронавируса.

Инцидент произошел в городе Лиерон недалеко от Ренна в Бретани, пишет BBC News. 450 гуляк оштрафовали, организаторов вечеринки также привлекут к ответственности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В незаконном мероприятии участвовали не только французы, некоторые тусовщики приехали из Великобритании и Испании.

После того как правоохранители попытались прекратить вечеринку, ее участники подожгли полицейскую машину и устроили столкновения с силовиками. Минимум три офицера получили ранения, пишет издание.

По сообщению французского телеканала BFM TV, полиция задержала водителя с проигрывателем виниловых дисков, динамиками и генератором в багажнике автомобиля.

Позже гуляки признали, что вечеринка окончена и стали расходиться по домам.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин также сообщил в Twitter, что на месте происшествия были изъяты грузовики, звуковое оборудование и генераторы. По факту организации незаконной вечеринки начато расследование.

По словам чиновника, за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и посещение незаконного собрания на участников вечеринки было наложено более 1200 штрафов.

Министр уточнил, что в конечном итоге рейв-вечеринка завершилась "без насилия".

Всем, кто участвовал в незаконном мероприятии, французские власти настоятельно рекомендовали самоизолироваться на семь дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что правительство Франции накануне Нового года рассматривало решение о введении уже третьего за время пандемии коронавируса локдауна, чтобы не допустить еще большего роста количества заражений.