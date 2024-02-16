Вновь ни слова об Украине: жена Навального отреагировала на информацию о смерти мужа. Видео

Супруга осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отреагировала на новость о его смерти в колонии. Она заявила, что президент РФ Владимир Путин понесет ответственность за то, что сделал с Россией и с ее семьей.

С соответствующим заявлением жена Навального выступила с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности. "Я не знаю, верить ли ужасным новостям, которые мы получаем только от государственных источников...", – сказала жена Алексея Навального.

Она добавила, что "долгие годы мы не можем верить Путину и его правительству", поскольку "они всегда лгут".

"Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинское правительство знали, что они понесут наказание за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро", – сказала Юлия Навальная.

Она призвала все мировое сообщество сплотиться и победить "это зло, ужасающий режим, который сейчас в России".

Примечательно, что в это раз, говоря о преступлениях путинского режима, она, как и ранее, смолчала о войне в Украине.

Напомним, в марте 2023 года, выступая на церемонии награждения премией "Оскар" фильма о Навальном, Юлия Навальная проигнорировала вторжение РФ в Украину, однако посвятила свою речь "борьбе за демократию".

Лента канадского документалиста Дэниела Роэра "Навальный" об отравлении оппозиционера в 2020 году, его лечении и возвращении в РФ получила награду как "лучший полнометражный документальный фильм".

По иронии судьбы, в этой же номинации был представлен "Дом из щепок" об украинских детях в условиях войны на Донбассе, который на "Оскаре" проигнорировали, как и тему агрессии РФ.

Сам Алексей Навальный, хотя считался главным оппозиционером в России, за свою политическую карьеру не раз высказывался достаточно неоднозначно в отношении агрессии РФ. Осенью 2014 года он заявил, что Крым "де-факто русский". Однако после масштабного вторжения в Украину Навальный выступил за победу Украины и ее возвращение к границам 1991 года.

Летом 2023 года осужденный российский оппозиционер заявил, что военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) задержан незаконно, и назвал его "политическим заключенным".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что Навальный умер в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, где отбывал наказание по обвинению в "мошенничестве" и "экстремизме". Ему якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание, а реанимационные меры были безуспешными.

– Навальный был задержан 17 января 2021 года в "Шереметьево", когда вернулся после лечения в Германии от отравления "Новичком".

– У Навального осталось двое детей от брака с Юлией Навальной. Старшей, Дарье, – 22 года, она учится в Стэнфорде. В последние годы она много говорила миру о преследовании ее отца. Младший, 15-летний Захар, ведет менее медийный образ жизни. Предположительно, с 2019 года он остается в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!