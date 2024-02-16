Сыну было всё равно на отравление, а дочь красовалась на красной дорожке во время его заключения: что известно о детях Навального

На фоне слухов о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии, которые появились 16 февраля, его дети и жена хранят молчание. Известно, что старшая дочь россиянина часто упоминала о нем на публике, хотя и не отказывалась от светской жизни в сложное для семьи время, а ее брат исчез из инфопространства.

OBOZ.UA решил напомнить украинцам, что известно о наследниках Навального, чем они занимались в эти годы и где живут.

Дарья Навальная

Дочь Навального родилась 6 сентября 2001 года, так что сейчас ей полных 22 года. Она училась возле Москвы, часто путешествовала с отцом по миру, скандалила с пропутинскими учителями из-за политической позиции и готовилась к поступлению в иностранный вуз.

В 2019 году россиянку приняли сразу два престижных учебных заведения — Стэнфордский университет в Калифорнии и один из университетов Лиги плюща. Дарья предпочла Стэнфорд, куда переехала в 2020-м.

Незадолго до этого она вела собственный блог, где разговаривала с "сторонниками Путина, фанатами СССР, аполитичными" и другими гостями. Последнее видео было посвящено обучению в Америке.

В 2020 году деньги у россиянки закончились из-за блокирования счетов ее семьи, но она пообещала не падать духом и воровать апельсины с деревьев в Калифорнии.

"Старик Путин наложил руку на мои студенческие деньги, но мир наполнен хорошими людьми, и я не пропаду. Ну и не забывайте, что мой университет расположен в Калифорнии, так что если жизнь совсем прижмёт, то буду ночью пробираться вдоль дорог, рвать с деревьев апельсины и питаться ими", – писала студентка.

В последние годы Навальная начала больше рассказывать миру об аресте отца. Например, писать колонку в TIME об условиях его содержания, публиковать видео в защиту заключенного, давать интервью CNN, красоваться на красной дорожке "Оскара", забирая приз за лучший документальный фильм, и т.д.

На данный момент, если верить расположению ее аккаунта в Instagram, Дарья Навальная находится в США.

Захар Навальный

15-летний Захар, ведущий менее медийный образ жизни, и чью страницу Дарья Навальная не обозначает, тоже был на той красной дорожке с мамой и сестрой в вечерних образах.

Он учился в российской школе, но о настоящем местонахождении подростка ничего не известно. Предполагается, что он остается в Германии с 2019-го года.

В одном из интервью Алексей Навальный делился, что его младший сын насколько привык к опасности, что не отреагировал на отравление отца.

"Смешная история. Возможно, не очень комплиментарна для Захара, но хорошо показывающая реалии, в которых мы живем. Даша мне рассказывает: Захар сидит и играет в GTA онлайн, она ему говорит: "Папу отравили". Он: "Угу", и продолжает играть. "Отравили, он лежит в коме!" Он такой: "Да, в коме – это плохо", – рассказывал оппозиционер три года назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дарью Навальную пригласили в Джорджтаунский университет в Вашингтоне по случаю вручения дипломов. Это вызвало возмущение среди студентов и выпускников, создавших петицию с требованием не допустить россиянку к официальному событию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!