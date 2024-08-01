Венгрия заверила, что прекратила свою "миротворческую миссию" относительно Украины: что известно

Министр по европейским делам Венгрии Янош Бока направил странам Европейского Союза ноту, в которой заявил, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Однако в дипломатических кругах считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может снова устроить "мирное турне", когда ему будет выгодно.

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Об этом пишет испанская газета El Pais. Как говорится в материале, "мирное турне" Орбана вызвало ярость институтов и многих стран-членов ЕС.

Евросоюз и Европарламент потребовали от Венгрии объяснений и бойкотируют встречи, организованные ею.

По данным газеты, некоторые европейские дипломаты сомневаются в правдивости нового заявления Будапешта и считают, что Орбан может снова начать мирную миссию, когда ему будет это выгодно.

Так, турне венгерского политика усилило напряженность между Будапештом и ЕС из-за близости Орбана к РФ, блокирования помощи Украине и его визита к диктатору Владимиру Путину, главе КНР Си Цзиньпину и Дональду Трампу, который критически высказывался о помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля Орбан посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которого во время встречи убеждал в необходимости прекращения огня.

5 июля премьер Венгрии отправился в Москву для встречи с Путиным. Оттуда он улетел в Пекин "говорить о мире" с Си Цзиньпином.

Перед этим Орбан в письме лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало мирных переговоров, также предлагал возобновить дипломатические отношения с РФ.

После поездок в Киев и Москву венгерский политик, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

В Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что к Путину он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому не может представлять Европу.

После самовольного "турне" Орбана группа депутатов Европарламента потребовала приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

Зеленский в свою очередь призвал Европу сохранить единство поддержки Украины. Он предостерег, что Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или партиями, пытаясь подорвать такое единство.

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