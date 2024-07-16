В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за 'мирного турне' Орбана – Politico

Группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле с требованием приостановить для Венгрии право голоса в Европейском Союзе. Основанием для этого требования стали поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин в рамках его самовольного "миротворческого турне".

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Такая самодеятельность, по мнению депутатов, подписавших письмо-обращение, нанесла европейским институциям значительный ущерб, ведь Орбан при этом "использовал и злоупотреблял" председательством в Раде. Об этом пишет издание Politico, в распоряжении которого есть упомянутое письмо.

После поездок Орбана, чья страна в настоящее время председательствует в Совете ЕС, в Россию и Китай с якобы миротворческой миссией, 63 депутата Европейского парламента обратились к фон дер Ляйен, Мишелю и Метсоле с требованием приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

По мнению подписантов письма, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала председательства этой страны "уже нанес значительный ущерб, пользуясь и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете". Теперь руководство ЕС, по мнению депутатов, должно "сделать все возможное, чтобы приостановить право голоса [Венгрии] в Раде в соответствии с процедурой, изложенной в статье 7 Договора о Европейском Союзе".

"Господин Орбан совершил несколько дипломатических визитов, в частности, чтобы посетить Путина в России и Си Цзиньпина в Китае, во время этих визитов он намеренно исказил свои полномочия. В своей так называемой мирной миссии премьер-министр Орбан намеренно создал впечатление, что он действует от имени всего Европейского Союза, тогда как на самом деле он не имеет никаких полномочий представлять ЕС или какую-либо другую страну-члена ЕС, кроме своей собственной. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что несколько лидеров ЕС, дипломаты, официальные лица ЕС и даже Верховный представитель Боррель почувствовали потребность публично подчеркнуть, что эти поездки состоялись исключительно в рамках двусторонних отношений и что премьер-министр Венгрии не является представителем ЕС в какой-либо форме. Такое поведение является узурпацией полномочий и прерогатив государств-членов ЕС в сфере внешней политики", – говорится в письме.

Более того, подписанты обращения обвинили венгерского премьера в "активном подрыве общих позиций ЕС". В частности, они упомянули о том, что Орбан добивается прекращения огня любой ценой, а не на условиях Украины.

"Он не только превышает свои полномочия, когда притворяется, что представляет ЕС в целом, но и активно проводит политическую повестку дня, которая противоречит общим позициям ЕС. Он стремится подорвать существующие решения ЕС, весь процесс принятия решений, а также единство ЕС в очень важных вопросах. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Учитывая вышеупомянутые злоупотребления властью, мы призываем вас как можно быстрее предпринять решительные действия, чтобы ограничить дальнейший вред не только для доверия к ЕС в целом, но и по поводу текущей геополитической ситуации. Это требует реальных действий, таких как приостановка для Венгрии права голоса в Раде, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта", – отметили депутаты.

Ранее в ЕС заявили, что поездка Орбана в Путин нарушила договоры, ему готовят наказание В юридической службе Европейского Союза заявили, что дипломатические контакты премьер-министра Венгрии – председательствующей в ЕС страны – противоречат внутренним договорам объединения, в частности, тем, что запрещают какие-либо "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Напомним, 2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с Зеленским, в ходе встречи он убеждал украинского президента в необходимости прекращения огня.

Уже 5 июля венгерский премьер отправился в Москву для встречи с Путиным. А оттуда направился в Пекин "говорить о мире" с Си.

В Европейском Союзе при этом открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому никак не может представлять Европу. Хотя именно как контакт Москвы с ЕС пытался представить приезд Орбана российский диктатор.

Интересно, что Орбан, который в письме к лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало переговоров и предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, сразу после визитов в Киев и Москву утверждал, что понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.