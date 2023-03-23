Венгрия ратифицирует заявку Финляндии о вступлении в НАТО: названа новая дата

В понедельник, 27 марта, парламент Венгрии намерен ратифицировать членство Финляндии в НАТО. Решающее голосование состоится не ранее 17:00 по финскому времени.

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Об этом сообщило издание YLE. Отмечается, что ратификация членства Финляндии в Альянсе станет второй темой дневного заседания парламента.

Кроме того, парламент начинает заниматься ратификацией членства Швеции, но голосование по этой стране не планируется.

Напомним: в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения – они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

1 марта парламент Финляндии одобрил предложение о вступлении государства в Североатлантический Альянс НАТО. 184 депутата проголосовали "за", против выступили семеро и один член парламента воздержался.

23 марта президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Таким образом завершился процесс национального признания членства страны в Североатлантическом Альянсе. Теперь полноправное членство Финляндии в НАТО ждет ратификации со стороны Турции и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в январе заявил, что Швеция и Финляндия вскоре могут стать членами НАТО. Страны выполнили все условия Турции;

– Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решение для Швеции. По словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он предпочел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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